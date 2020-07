Oklahomans narrowly passed State Question 802 by a margin of 50.48% to 49.52 %.

However, voters in Jefferson County voted against the measure 397 to 366.

Other Election Results:

For Corporation Commission:

Republican

Tod Hiett 244

Harold Spradling 132

Statewide Results

Todd Hiett 266,061

Harold

Spradling 90,631

US Senate

Repulbican

Jim Inhofe 265

JJ Stitt 100

John Tompkins 29

Neil Mavis 14

Statewide Results:

Jim Inhofe 277,746

JJ Stitt 57,400

J Tompkins 23,550

Neil Mavis 16,351

Democrat

Abby Broyles 115

Elysabeth Britt 62

R.O. Joe Cassity, 61

Sheila Bilyeu 61

Statewide Results:

Abby Broyles 163,845

Eysabeth Britt 45,166

Sheila Bilyer 32,320

Joe Cassity 29,686

US Rep Dist. 4

Democrat

Mary Brannon 154

John D Argo 72

David Slemmons 68

Statewide Results:

Mary Brannon 32,184

David Slemmons 9,789

John Argo 8,432

Republican

Tom Cole 320

James Taylor 48

Trevor Sipes 30

Gilbert O Sanders 9

Statewide Results:

Tom Cole 55,682

James Taylor 11,073

Trevor Sipes 4,355

Gilbert Sanders 1,832